Motta, in cinque via dall'allenamento Juve: indizi di mercato. E Chiesa...

A questo punto cosa succede alla Continassa con i giocatori che la Juventus ritiene essere sul mercato? Allora, Thiago Motta fa lavorare tutto il gruppo unito per la parte atletica e per le esercitazioni tecniche, poi quando inizia la parte tattica esclude alcuni da quel lavoro e questi possono lavorare in palestra o proseguire un allenamento atletico con un preparatore. Chi sono? Arthur, Rugani, McKennie, De Sciglio e Kostic .

Juve, eccezione Chiesa

E Chiesa? Beh, Chiesa è un'eccezione. Nel senso che tutti sanno che l'azzurro è sul mercato, ma non essendoci trattative in corso per la sua cessione, Thiago Motta non lo esclude dagli allenamenti tattici. Significa che Chiesa può restare alla Juventus? Dipende, sono in molti a non crederci molto, ma è ovvio che, a un mese dalla fine del mercato, e senza un'offerta pervenuta in sede, la Juventus non possa escludere la possibilità che Chiesa rimanga. E intanto prova a conoscersi con Motta...

Gioca a FANTACUP! Parte il nuovo Fantacalcio® di Tuttosport, scopri come funziona e iscriviti subito