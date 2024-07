“La Juve non accettò la combine”: rivelazione shock sullo Scudetto 2000

Perugia-Juve, Melli shock: "Gaucci era legato alla Lazio"

“Eravamo salvi e non avevamo niente da chiedere in campionato, la Juve doveva vincere per conquistare lo scudetto, e veniva da una settimana di polemiche per il gol di Cannavaro con il Parma. Erano scortati come se fossero dei pregiudicati" - ha spiegato Melli al canale YouTube "Non è più domenica". Poi ha proseguito: "Noi eravamo nettamente inferiori. Gaucci era legato alla Lazio e al Banco di Roma e in settimana ci chiese di fare di tutto per vincere e che ci avrebbe dato anche un premio perché voleva che i biancocelesti alzassero il titolo di campioni della Serie A, per interessi personali. Se avessimo perso ci avrebbe portato in Cina in ritiro. E allora negli spogliatoi provammo a metterci d’accordo con la Juve per pareggiare, così loro sarebbero andati a fare lo spareggio. I giocatori bianconeri non accettarono questa proposta, soprattutto Davids, Zidane e Montero. Fu un pour parler di nascosto tra i giocatori più importanti. Giocammo una partita obiettivamente irregolare, non si poteva giocare a calcio in quel campo. Poi finì come finì per un episodio. Se non ci fosse stato l'acquazzone avrebbero conquistato i tre punti senza problemi".

