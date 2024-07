Lutto Juve, addio a Garzena: il 'Falco' che difendeva i gol di Sivori

I trionfi di Garzena alla Juve

Un amore che Bruno Garzena corona per la seconda volta il 10 maggio 1953. Ha vent’anni ed è una delle riserve della squadra campione d’Italia in carica, che però ha già perso lo Scudetto, conquistato aritmeticamente dall’Inter, avversaria di quel giorno. "Presi il posto di Bertuccelli, che non stava bene. Dopo un quarto d’ora minacciavo Nyers di terribili torture, era una sorta di training autogeno". La stella ungherese dei nerazzurri non segna e la Juve vince 2-1 con gol di Boniperti e Praest. Nella stagione successiva Garzena va a farsi le ossa in prestito all’Alessandria, in Serie B, dove gioca 23 partite e accanto all’amore per la Juve matura anche un affetto per i grigi che lo porterà a diventarne presidente nel 2010. E matura anche lui come calciatore, così nell’estate 1954 torna in bianconero: una stagione di apprendistato, 7 presenze, poi dal 1955-56 diventa una colonna. "Bruno era l’archetipo del terzino", ricordò Giampiero Boniperti: "Se devo dire cos’è un terzino, non posso non parlare di lui". Colonna di una Juventus minore, però, due volte nona in campionato. Smacchi che Umberto Agnelli, presidente, non può tollerare. Così, nell’estate 1957, Garzena vede arrivare John Charles e Omar Sivori, che affiancano Boniperti in attacco: "Quell’attacco se decideva di spingere e fare goal ci riusciva. Il risultato dipendeva solo da quanti goal beccavamo, perché farne non era un problema".