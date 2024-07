Alisha Lehmann, star Juve e regina dei social: ma quanto guadagna?

Quanto incassa Alisha Lehmann?

E tutto questo adesso ha un prezzo. Un suo post sponsorizzato può portarle parecchi soldi, infatti. Secondo una ricerca di Nielsen dello scorso ottobre basata su InfluenceScope per un post brandizzato Alisha Lehmann incassa oltre 300mila dollari, 307.352 per l’esattezza. Niente male e certamente superiore al suo contratto con la Juventus che per una stagione le fa guadagnare circa 80mila euro a stagione. E quanti è costata Lehmann alla Juventus? Circa cinquantamila euro pagate all'Aston Villa. Bruscolini, insomma, rispetto ai suoi guadagni social...