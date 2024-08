Juve e Omada, nuova partnership: sarà l'Official Youth Partner

TORINO - Nuovo importante partner social per la Juventus . Il club bianconero ha ufficializzato l'ingresso di Omada , il Social Game sportivo in più rapida crescita in Europa. Da oggi, e per i prossimi due anni , Omada è l'Official Youth Partner della Juventus: il marchio apparirà sui training kit delle squadre Next Gen e U20 e svilupperà contenuti coinvolgenti e divertenti per i social media. Inoltre, sfrutterà la sua partnership con Juventus per offrire la migliore esperienza possibile ai suoi utenti, offrendo regolarmente premi tramite l'app.

Cosa è Omada

Omada è un social network progettato per i giovani appassionati di sport, lanciato nel 2021 in Francia. Un’app mobile che permette agli utenti di discutere le ultime notizie sportive e di competere gratuitamente attraverso previsioni sportive giornaliere. Con oltre 1 milione di giocatori al mese, la comunità di Omada si è rapidamente espansa oltre la Francia, diventando un appuntamento quotidiano per gli appassionati di sport negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Italia e in Spagna.

Calvo: "Realtà forte in ascesa"

Francesco Calvo, Managing Director Revenue & Institutional Relations della Juventus. ha commentato la nuova partnership: "Per la prima volta, un brand ha scelto di associarsi direttamente con alcune delle nostre squadre giovanili, a riprova dell'ottimo lavoro che il Club sta portando avanti - commenta - Omada è una realtà in forte ascesa, che, come la Juventus, ha nei giovani il proprio pubblico di riferimento. Questa è un'opportunità per creare nuovi e unici momenti di coinvolgimento rivolti a questa fascia d'età".

Adrien Miniatti, CEO e fondatore dell'app Omada: "Siamo molto onorati di annunciare la nostra partnership con la Juventus, un Club di fama mondiale, che riflette la crescente importanza della nostra app a livello internazionale - afferma . - Attraverso questa partnership, miriamo a continuare a fornire la migliore esperienza possibile ai nostri fan e alla comunità bianconera, sia all'interno dell'app che sui social media".