Chiellini compie 40 anni: gli auguri Juve a Giorgio e la reazione dei tifosi

Giorgio Chiellini compie 40 anni. In forza alla Juve dal 2005 al 2022, l'ex difensore ha accumulato 561 presenze complessive, con un bilancio di 36 reti e 26 assist. Numeri che raccontano una carriera enorme, che hanno visto l'ex capitano consacrarsi come una delle bandiere della storia del club. Con la maglia della Nazionale, Chiellini è invece sceso in campo 117 volte, realizzando 8 gol e servendo 4 assist. L'Europeo del 2021 la sua più importante e indimenticata conquista in Azzurro. Per celebrare i suoi 40 anni, la Juventus ha condiviso un messaggio di auguri sui propri profili social. Il club ha ricordato inoltre ricordato per l'occasione il compleanno del fratello gemello e dirigente Juve Claudio Chiellini.