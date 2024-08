Juventus-Como, questo è il fuorigioco che annulla il gol del 3-0 di Vlahovic

A inizio del secondo tempo della sfida tra Juventus e Como è stato annullato un gol a Dusan Vlahovic. Il serbo era andato a segno su assist di Cabal ma la rete, che appariva perfettamente valida, è stata annullata per un fuorigioco segnalato dal Var dopo un minuto, una posizione segnalata di Cambiaso a inizio stagione. Un fuorigioco impercettibile, anche nel fotogramma scelto dal Var: le ricostruzioni virtuali su cui si basa questa tecnologia, è bene ricordarlo, non sono perfettamente precise al centimetro, né lo sono le valutazioni su quale fotogramma scegliere nel momento in cui viene toccato il pallone, non dotato di chip all'interno come invece visto negli scorsi mondiali ma anche negli scorsi europei.