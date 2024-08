Kalulu: Motta fondamentale, questa Juve sa cosa fare. Infortuni? Sto benissimo

Nonostante ormai si sia già presentato nel rettangolo da gioco, oggi è la giornata di Pierre Kalulu . Nella conferenza stampa di rito si è sottoposto alle domande dei giornalisti. Tanti i temi toccati, dall'addio inatteso dal Milan al rapporto con mister Thiago Motta che lo ha voluto fortemente per rinforzare il reparto difensivo della sua Juventus, fino all'emozione del debutto tra le mure dell'Allianz Stadium. Arrivato in bianconero in prestito con diritto di riscatto dal club rossonero, il calciatore si è subito messo a disposizione della squadra, tanto da esordire già nella scorsa partita di campionato vinta in casa dell'Hellas Verona.

Kalulu, l'impatto Juve: "La squadra sa su cosa lavorare"

Il primo impatto con il mondo Juve, per Kalulu, è stato molto positivo: “Le prime sensazioni sono molto buone, ho trovato un gruppo che mi ha accolto molto bene. Abbiamo anche vinto, è sempre bello iniziare così. Ora mi sento bene”. Ha aggiunto sui compagni di squadra e le ambizioni bianconere: “Ho trovato giocatori che vivono bene, scherziamo tra noi, è una cosa positiva. La squadra sa per cosa lavorare, non sono sorpreso, è il lavoro che sta dando i suoi frutti. Non c’è euforia ma gli aspetti giusti. È una squadra che vuole avere giocatori forti per essere competitiva, ci sono tante competizioni. Ho vinto lo Scudetto pochi anni fa ma è il passato, non devi guardare indietro ma pensare a ciò che può succedere in avanti. Porto la mia esperienza sì ma poi è tutto da fare”.

Kalulu: "Juve opportunità da cogliere"

E la voglia di far bene è già alta: “Voglio provare a dare il mio massimo e portare le mie caratteristiche difensivamente per energia e velocità. Poi dare tutto, motivazioni ed energia di vittoria”. Nonostante la partenza dal Milan sia arrivata a sorpresa, per il difensore i bianconeri erano un’opportunità da cogliere al volo: “Non sai mai cosa aspettarti d’estate, cosa ti può succedere nella vita. Era per me una buona opportunità da cogliere Quando arriva un’opportunità nella tua vita arriva sempre al momento giusto. Quando arriva la Juve è una squadra che guardano tutti, per me è assolutamente è una grande opportunità di vita”.