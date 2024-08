Alena Seredova e la separazione da Buffon: "Perdonare? Assolutamente no"

Seredova-Buffon, la verità di Alena sulla separazione

“Assolutamente no. Non vorrei che suonasse male, però… Io proprio non ce la faccio! Ecco, non ce la faccio. E la mamma infelice non sarebbe sicuramente una buona mamma, perciò, anche in questo caso, sulla bilancia ho messo i ragazzi, ma ci ho aggiunto anche me e ho pensato anche a me”, ha replicato prontamente su Instagram, svelando così un retroscena inedito. Nonostante il dolore e le difficoltà vissute in seguito alla separazione, Alena e Gigi sono riusciti a costruire un rapporto civile e cordiale per il bene dei loro figli, David Lee e Louis Thomas. Tuttavia, la modella ha sempre avuto un'opinione precisa sul concetto di “famiglia allargata”. In un’intervista passata al settimanale Oggi, aveva spiegato: “Non comprendo il termine. Siamo due famiglie, ognuno si è creato la propria e c’è soddisfazione per entrambi. Non sono una persona che desidera vendetta, ma neppure una che dimentica”. Nel giugno del 2023 Alena Seredova ha sposato Alessandro Nasi, dopo nove anni insieme e una bimba, la piccola Vivienne Charlotte. Le nozze, con rito civile, sono avvenute nella splendida cornice di Noto, in Sicilia. Anche Gigi Buffon e Ilaria D'Amico saranno presto marito e moglie. ll matrimonio tra l'ex portiere della Juventus e la giornalista sportiva si svolgerà a Lucca, in Toscana. Le pubblicazioni sono state affisse venerdì 12 luglio all'albo pretorio dei Comuni di Carrara e di Milano.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE



Tuttosport | Canale WhatsApp