“Pogba, Allegri, il ko Juve a Berlino e Tevez bastardo”: Evra senza filtri

"Nella finale di Champions siamo arrivati stanchi. Tevez? Un bast***o"

"Per me prima della finale di Champions League contro il Barcellona, il modo in cui ci siamo allenati ci ha fatto arrivare stanchi" - ha rivelato Evra. Poi ha continuato: "Ci guardavano in campo e durante l'allenamento ci dicevano di andare più veloce, erano in giro per il campo con i computer. Tevez è stato un bastardo. Ha detto vieni, è fantastico qui, ma non mi ha detto niente che sarebbe successo questo. Il primo giorno ho visto gente con le valigie e sono rimasto confuso perché l'Apache non mi aveva detto che per le prime due settimane avremmo alloggiato nell'hotel della squadra. Gli ho chiesto perché non mi avesse parlato dell'intensità e lui ha detto "Volevo che qualcuno morisse con me là fuori". Avevo 33 anni, quindi ho lottato i primi mesi, ma dopo mi sentivo come se potessi distruggere tutti. Il giorno della partita facevamo una vera e propria sessione di allenamento. A dire il vero, quando ho visto quella squadra sapevo che avremmo vinto il campionato e saremmo andati almeno in semifinale di Champions League, ma non ho potuto dirlo per superstizione. Ringrazio loro perché hanno allungato la mia carriera e senza di loro non avrei giocato fino a 38 anni".