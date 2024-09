Joana e le curiosità social: chi è la sexy portafortuna di Mbangula

Samuel Mbangula , esterno della Juve che ha conquistato la fiducia di Thiago Motta ha un portafortuna speciale: la fidanzata Joana , che nelle scorse ore ha risposto ad alcune curiosità dei followers su Instagram, svelando così alcuni retroscena inediti. Dopo aver raccontato di essere nata in Portogallo, la wag bianconera ha affermato che " Torino è una città bellissima dove c'è tanto da fare ", parole che attestano quanto la giovane si stia trovando bene nel capoluogo piemontese. La compagna del calciatore belga ha poi rivelato quando è nata la storia d'amore con Samuel, svelando così qualche dettaglio in più sulla loro relazione.

Mbangula, le rivelazioni social della fidanzata Joana

"Stiamo insieme da tre anni", ha risposto Joana a chi le ha chiesto da quanto tempo stesse insieme a Mbangula. Tra le altre domande a cui ha risposto la wag c'è anche quella in cui le si chiede qual è la cosa che preferisce dell'Italia. Anche in questo caso Joana ha risposto con semplicità: "Probabilmente le persone, così differenti da Parigi". Lady Mbangula ha poi svelato di essere una poliglotta, affermando di parlare ben cinque lingue: francese, portoghese, italiano, danese e spagnolo. Joana ha svelato di essere in Italia già da un anno, ovvero dal 1° settembre del 2023 e di considerare Torino "la città del suo cuore". Parole bellissime che hanno entusiasmato i fan della coppia e i tifosi della Vecchia Signora.

