Motta, diretta conferenza Juventus-Napoli: le dichiarazioni

Dopo i tre punti all'esordio in Champions League contro il Psv, la Juventus è chiamata a tornare a vincere anche in Serie A . I bianconeri, reduci dai due 0-0 consecutivi con Roma ed Empoli, affronteranno il Napoli nel big match casalingo della quinta giornata di campionato. Una sfida che, dopo Antonio Conte , anche Thiago Motta ha presentato nella conferenza stampa di vigilia.

Motta, conferenza Juve-Napoli

Thiago Motta ha iniziato a presentare la prossima sfida: "Grande partita con giocatori forti in campo. Dobbiamo confrontarsi sul campo e vedere cosa possiamo fare assieme al nostro pubblico". Sulla pressione della gara: "Chi lo sa chi ha vantaggio. Lo sapevamo prima della stagione del calendario. Pensiamo partita dopo partita, una buona squadra costruita per puntare allo scudetto. Poco tempo fa lo hanno vinto e hanno espresso un bel calcio di cui si parlava a livello mondiale. Noi dovremo avere una ambizione sana di voler migliorare".

Sul come fermare il Napoli e le annotazioni sul foglietto: "Mi annoto tutto quando parlo con voi come fate voi. Sul Napoli lavoreremo di squadra cercando di essere solidi anche nella pressione. Non dobbiamo creare troppi spazi tra le linee dove Kvara o altri posso giocare bene in quella zona. Cerchiamo di portare la gara dalla nostra parte come sempre". Sul rapporto con Conte: "Si è stato un piacere lavorare con lui. Un Europeo interessante e usciti contro una grande squadra. Alla fine non siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo ma il rapporto con lui è sempre stato fantastico".

Le condizioni di Gattti e la situazione Vlahovic: parla Motta

Su Gatti: "Fede è a disposizione. Non avremo Conceicao e Milik per il restutto tutti convocati. Ha fatto bene in allenamento Federico ed è in gruppo". Il tecnico ha poi risposto a una domanda sul come lavorare in questa stagione su Vlahovic: "Questa fa parte dell'ambizione sana di migliorarsi sempre. Dusan può migliorare, come posso farlo io o tutti gli altri. Sta molto bene e parliamo tutti i giorni. È un ragazzo sorridente e positivo. L'ultima partita ha fatto un grande lavoro. Sono contento del suo lavoro e deve continuare così".

In cosa c'è da migliorare? Motta ha risposto così: "Ambizione di essere meglio sempre gara dopo gara. Questo è quello che cerchiamo tutti i giorni negli allenamenti per preparare le sfide". Dalla vittoria con lo Spezia alla partita sulla panchina con la Juve: "È cambiato tanto da quel momento. Si migliora, si cambia e si ha un'evoluzione continua. Con lo Spezia ero in difficoltà in quel momento e dopo quella vittoria è andato tutto bene. Oggi è cambiato tutto perché sono arrivato in un'alttra squadra e vogliamo imporre comunque il nostro gioco per trovare un risultato positivo".

A distanza di 100 giorni il bilancio e gli obiettivi: "Firmare ora per lo scudetto? Non ho quel foglio da firmare, ma non vale tanto. Penso a oggi, all'allenamento fatto e abbiamo messo qualcosa in più per la partita di domani. Passerò la giornata al centro sportivo per studiare qualcosa per la partita contro il Napoli. Rivederò la mia famiglia e passerò del tempo con loro".

