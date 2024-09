Motta, conferenza Genoa-Juve a sorpresa: "Vi dico già gli undici titolari"

Dopo il terzo pareggio consecutivo per 0-0 arrivato contro il Napoli, la Juventus è chiamata a tornare alla vittoria sul campo del Genoa nella sesta giornata di Serie A. Una partita che, con tutta probabilità, verrà disputata a porte chiuse per quanto accaduto nel derby della lanterna di Coppa Italia. Alla vigilia della sfida, in programma sabato 28 settembre alle 18, Thiago Motta ha presentato la gara dalla sala conferenze dell'Allianz Stadium.

Genoa-Juve, parla Thiago Motta

L'allenatore bianconero ha aperto la conferenza stampa sulle difficoltà dei suoi ragazzi nel trovare i gol. Ma non è motivo di preoccupazione, anche sulla situazione che sta vivendo Vlahovic : "No, non sono preoccupato. La fase offensiva non è solo quel giocatore - Dusan, ndr -, ma tutta la squadra. Il percorso che stiamo facendo è quello giusto. Col Napoli abbiamo fatto un passo importante sul possesso palla, l'abbiamo tolto a una squadra con tantissimi giocatori forti. Ora dobbiamo continuare, mettere in condizione migliore gli attaccanti per far gol".

Si aspetta una Juve più concreta e matura? "Non è questione di aspettarselo o meno, è una questione di percorso. Giorno dopo giorno. Di dare continuità ai miglioramenti e farlo il più in fretta possibile. E il percorso è quello giusto, sto vedendo gli atteggiamenti giusti".

La ricerca spasmodica della vittoria può portare a qualche "ansia"? "I ragazzi vogliono sempre vincere, come me e come tutti, ma c'è anche molto altro per costruire una vittoria. Ognuno lo fa con la propria idea, poi l'obiettivo è sempre quello. Ma ansia no, mai percepita in questa squadra".