Vlahovic, assist alla Juve dai convocati Serbia: Thiago Motta ringrazia

Serbia, Vlahovic fuori per la seconda volta consecutiva

L'esclusione dalla lista dei convocati della Serbia non è una novità per Dusan Vlahovic. Il classe 2000 aveva saltato anche gli impegni di settembre, ma in quel caso era stata una sua decisione. L'attaccante aveva infatti comunicato alla Federazione di non poter raggiungere la squadra per motivi familiari, rimanendo così a Torino. Una situazione che si ripeterà anche questa volta, con Thiago Motta che potrà approfittarne per continuare a lavorare con lui alla Continassa.