Buffon e Ilaria D'Amico, luna di miele in Sicilia e una tappa speciale

Gigi Buffon e Ilaria D'Amico: viaggio di nozze in Sicilia

Durante la visita alla celebre cittadina, Buffon ha dimostrato il suo affetto per i tifosi, fermandosi per selfie e autografi. La coppia ha anche visitato anche altri luoghi iconici della provincia di Trapani, come lo Stagnone di Marsala, ammirando le saline al tramonto, ed è stata avvistata in altre splendide località siciliane come San Vito Lo Capo e Castellammare del Golfo. Il capo delegazione degli azzurri e la giornalista hanno pronunciato il fatidico 'si' il 28 settembre nell'incantevole cornice di Villa Oliva, immersa nelle colline lucchesi di San Pancrazio. La cerimonia, intima e riservata a pochi invitati, è stata officiata dall'amica Francesca Fogar, nota scrittrice e conduttrice televisiva e figlia del celebre Ambrogio Fogar. I festeggiamenti sono poi proseguiti il 29 settembre con una grande festa a "La Romanina" di Forte dei Marmi (che per la coppia è un vero e proprio posto del cuore), una location esclusiva con vista mozzafiato sul mare, dove è stato allestito un brunch per condividere la gioia con un numero maggiore di amici e persone care.