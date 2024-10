McKennie salta la Lazio ma Motta respira per la Champions: non c'è lesione

Weston McKennie è arrivato a Torino in anticipo rispetto alla tabella di marcia. Il centrocampista ha lasciato il ritiro degli Stati Uniti perché ha accusato un piccolo fastidio muscolare. Per non rischiare il ct Pochettino ha deciso di rimandarlo a casa per permettergli di svolgere gli esami strumentali del caso per capire l'entità dell'infortunio. Questa mattina, infatti, il giocatore della Juve è arrivato al JMedical per effettuare tutti i controlli e proprio il club bianconero ha pubblicato la nota riguardo la situazione dell'americano. Gli esami strumentali, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbero escluso la lesione, ma si tratterebbe di un lieve affaticamento muscolare.