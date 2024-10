Baggio e Guardiola, l'incontro si è fatto: ecco dove e come, "grazie amici"

Una coppia che fa sognatore tutti gli amanti del calcio, dai nostalgici che hanno vissuto quei tempi ai più giovani. L'avevano annunciato e lo hanno fatto: Pep Guardiola e Roberto Baggio si sono incontrati di persona. Dopo l'intervista doppia a "Che Tempo che Fa", il programma di Fabio Fazio, che li aveva riuniti virtualmente , c'è stata la cena tra i due ex compagni di squadra . Lo hanno fatto presso il Laboratorio Lanzani , un ristorante di Brescia , città nella quale il Divin Codino e l'allenatore del Manchester City hanno giocato insieme sotto la guida di Carlo Mazzone . Non si vedevano da quasi dieci anni e tra i due è scattato un lungo abbraccio. L'ex tecnico del Barcellona era arrivato nella città lombarda domenica sera. Con loro c'erano anche Andrea Caracciolo e Luca Toni . Ed è arrivato anche il post di ringraziamento dell'ex pallone d'oro: " Grazie amici miei, è stato bello rivedervi ".

Guardiola in Italia? "Solo con Baggio"

Nella chiacchierata con Fazio andata in onda domenica scorsa c'è stato un lungo amarcord tra il tecnico e l'ex calciatore della Juve, nel quale hanno ripercorso gli anni insieme. Alla fine, però, la domanda che probabilmente tutti attendevano è arrivata: "Ti vedremo allenare in Italia?" e Guardiola ha risposto con una sola condizione "Solo se Baggio viene con me". Chissà, ma sognare è lecito.