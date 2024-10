Motta: “Con Douglas ho parlato pochissimo. Adzic? La postura dice tutto”

Su Douglas Luiz , che domani potrebbe avere un'occasione da titolare: "Ho parlato pochissimo con lui, però ho visto un bellissimo atteggiamento in allenamento. Questi momenti difficili servono per vedere la reazione dei calciatori. Io ho visto una reazione bellissima perché sta ontinuando ad allenarsi benissimo. Quando lo vedo così sono tranquillissimo, questa è la strada giusta. Può fare sicuramente meglio, ma sono contento di quello che ho visto".

Juve, Motta: "Vlahovic sta bene, il suo vice..."

L'annuncio poi su Dusan Vlahovic e le possibili soluzioni per condergli un po' di riposo: "Vorrei immaginare che fosse al 100% in tutte le gare, però sappiamo perfettamente che non può essere così. Per domani sta bene e giocherà, per le sfide successive lo vedremo giorno dopo giorno. Chi al suo posto? In tanti potrebbero giocare da centravanti, dipenderò dalla partita. Può essere fisso o uno che si muove, ognuno ha le proprie caratteristiche per occupare quello spazio lì".

Motta: "Troppe partite? Ognuno ha la sua gestione"

Sul tema delle troppe partite: "Secondo Spalletti, noi allenatori dovremmo sfruttare tutta la rosa? Lo sapevamo fin dall'inizio il numero delle gare, non c'è da lamentarsi oggi. Se poi nel momento adeguato potremo esprimere un'opinione, l farò volentieri. Domani abbiamo una partita, dopo due giorni ne avremo un'altra e dobbiamo fare le cose nel miglior modo possibile per restare in forma. Ogni allenatore ha la propria gestione".