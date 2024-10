Scatto Giuntoli! Juve, i tre nomi mercato sul tavolo per tornare a far gol

Chissà se Lorenzo Lucca, quando gioca alla PlayStation, prende ancora la Juve per sfidare i suoi amici. Fino a pochi mesi fa il goleador di Moncalieri puntava sempre sulla Vecchia Signora per battere tutti alla consolle. Un feeling speciale quello tra i bianconeri e il centravanti classe 2000, nonostante i trascorsi nel vivaio del Toro. I granata, però, nell’estate 2019 lo scaricarono a cuor leggero in Serie D al Palermo dopo varie avventure anche in altri settori giovanili (Chieri, Vicenza e Brescia). Forse pure per questo saranno maturate nella punta delle simpatie bianconere. Battute a parte, la Juve potrebbe essere presto nel destino di Lorenzo. Lucca, infatti, a Udine sta completando il processo di maturazione, tanto da essersi imposto come uno dei migliori attaccanti della nostra Serie A. Una crescita che non è passata inosservata, visto che anche il ct Luciano Spalletti se ne è accorto e l’ha chiamato subito in Nazionale. Proprio 10 giorni fa contro Israele è arrivato anche l’esordio in azzurro. Un magic moment che sta accendendo le sirene di mercato intorno al Fenicottero bianconero.