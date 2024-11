Runjaic, l'Udinese anti Juve: "Davis, Kabasele e Giannetti dal 1'. Thauvin..."

L' Udinese è chiamata a riscattare la brutta sconfitta subita contro il Venezia . Un risultato cocente quello che è maturato contro i lagunari, con la partita vinta dai ragazzi di Di Francesco per 3-2, rimontando ben due marcature di svantaggio. L'allenatore dei bianconeri Kostas Runjaic non è assolutamente soddisfatto di quanto visto nel turno infrasettimanale, ma è tempo di guardare alla sfida interna contro la Juventus . Un match che non va sottovalutato, vista la voglia di rivalsa della formazione allenata da Thiago Motta dopo il pareggio contro il Parma. Nella conferenza stampa di vigilia , il tecnico dei fiuliani ha fatto il punto della situazione, dall'avversario alla condizione dei suoi calciatori.

Udinese-Juventus, parla Runjaic

"Si tratta di una partita difficile contro una squadra di assoluto valore", esordisce così l'allenatore dell'Udinese nel descrivere la gara contro la Juventus, ma...: "Contro Inter e Milan abbiamo già dimostrato di poter fare bene. Vogliamo ottenere dei punti anche con grandi squadre sfruttando il nostro campo e la carica dei nostri tifosi. La Juventus ha ben più di 11 giocatori di buon livello nella rosa, chiunque giocherà si farà trovare pronto. Ma io devo concentrarmi sul mio lavoro, sul tipo di performance che vogliamo fare".

Come si affronta la squadra di Thiago Motta è presto detto: "Dobbiamo coprire gli spazi in fase difensiva e giocare bene la palla quando impostiamo noi il gioco. Sarà un'ulteriore prova per noi, impararemo qualcosa di nuovo e sono contento di avere subito l'opportunità di rifarci anche contro una squadra importante. Dobbiamo scendere in campo con la giusta motivazione e relativo impegno. Sappiamo cosa dobbiamo fare contro un avversario forte, con grandi individualità. Non possiamo mai permetterci di mollare, dobbiamo sempre lavorare tutti insieme. Vogliamo mettere grande passione sul campo - ha concluso Runjaic - cercando di fare tutto il possibile per rendere la vita difficile alla Juve".

La sconfitta con il Venezia ha lasciato degli strascichi ma anche delle indicazioni positive: "La partita di mercoledì ci ha fatto male, ma è anche un buon ricordo perché abbiamo visto che si vince la partita al triplice fischio finale, non prima. Nei primi 45 minuti abbiamo dominato, poi abbiamo rallentato il nostro ritmo: questo è stato il problema". E, aggiunge: "Non siamo riusciti a tenere la giusta concentrazione e coesione in alcuni dettagli, permettendo al nostro avversario di rientrare in partita con la giusta fiducia. Siamo partiti male nel secondo tempo, non è dipeso da errori dei singoli, ma di come siamo entrati in campo come mentalità. La squadra deve imparare a stare meglio in gara capendo di più le dinamiche della partita, di come si sviluppa. Abbiamo l'occasione, contro la Juve, di dimostrare che possiamo migliorare".

Runjaic e il punto sugli infortunati

Sull'attaccante titolare: "Davis partirà dal primo minuto. Thauvin non ha ancora fatto molti allenamenti, non vede l'ora di giocare giocare. Non abbiamo tanti giocatori del suo calibro e con tanta esperienza in rosa. Lui è contento di essere di nuovo a disposizione, sta migliorando, il colpo al costato è stato brutto, affinchè il dolore sparisca serve ancora un po' di tempo. Ekkelenkamp domani ci sarà. A parte Sanchez torneranno tutti settimana prossima".

Mentre su Touré, Kabasele e Giannetti: "Touré domani non ci sarà, quindi ci saranno Kabasele e Giannetti, dovremo essere bravi nei posizionamenti, nella copertura degli spazi e dovremo essere efficaci con il pallone tra i piedi, correndo soprattutto in fase di non possesso. Anche domani ci sarà da imparare qualcosa di nuovo e sono contento che abbiamo subito l'opportunità di riscattarci, sarà una grande partita, vogliamo sfruttare il nostro pubblico dimostrando di essere difficili da battere tra le mura casalinghe".

