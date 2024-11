Addio Pogba, la nuova Juve si tiene l'esultanza. Thuram: "Il mio preferito"

UDINE - Grande protagonista del successo della Juve contro l'Udinese , Khéphren Thuram ha propiziato l'autorete di Okoye che ha sbloccato la sfida servendo poi a Nicolò Savona l'assist per il definitivo 2-0. Il centrocampista francese, al termine dell'incontro del Bluenergy Stadium ai microfoni di Dazn è stato informato che la Lega Serie A non gli ha dato la "paternità" della prima marcatura: "Ah era autogoal (ride, ndr)? Fa niente, l'importante è che abbiamo vinto. Sì ho esultato come Pogba, il mio giocatore preferito. Faccio questo per lui. Sono contento di essere qui con grandi giocatori, imparo tutti i giorni. Abbiamo dimostrato che siamo una grande squadra, quando facciamo un primo tempo così si vede".

Savona ancora in gol: "Grande soddisfazione personale"

Per il figlio d'arte, dunque, rinviato l'appuntamento con il primo sigillo in gare ufficiali in maglia bianconera. Ne ha invece già messi a referto due Nicolò Savona, a segno alla prima da titolare, lo scorso 26 agosto al Marcantonio Bentegodi contro l'Hellas Verona: "Il gol è stato una grandissima soddisfazione personale. La prestazione è stata ottima e siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Dedico questo successo a tutti i tifosi che ci hanno seguito in trasferta. Devo continuare su questa strada. Non mi aspettavo un inizio di stagione del genere e sono molto contento di come sto giocando".

