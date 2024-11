Juve-Torino: ritorna ICONA, l'evento che unisce il calcio e la grande cucina italiana

ICONA conferma il sostegno della Juventus alla candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio dell’Umanità: in questa stagione fa il suo debutto in occasione di Juventus – Torino, in programma il prossimo sabato 9 novembre alle 20.45. In occasione del Derby, dunque, ospite speciale sarà il Ristorante “Da Lucio” di Rimini, con le sorprendenti creazioni di Chef Jacopo Ticchi e protagonista indiscusso sarà il miglior pesce della riviera romagnola. “Da Lucio” nasce nel 2019 a Rimini e si distingue per l’utilizzo di solo pescato nostrano facendone il suo caposaldo, gusto e consistenze vengono esaltati grazie alla tecnica della frollatura a secco. «Per noi è importante riuscire a esaltare anche le parti meno nobili del prodotto: le frattaglie diventano infatti uno dei protagonisti del nostro menu, il nostro tesoro. La carta di Da Lucio è sempre in fermento: ci piace utilizzare ingredienti di stagione, cucinati principalmente con la griglia a carbone e il forno a legna; Il fuoco è un elemento magico, che conferisce al prodotto un segno ancestrale». L’eccezionale menù realizzato per questo nuovo appuntamento di ICONA è dedicato in esclusiva agli ospiti del Legends Club ed è stato realizzato in collaborazione con gli Chef resident dell’Allianz Stadium, Chicco e Bobo Cerea del ristorante “Da Vittorio”. Si legge sul sito della Juventus.