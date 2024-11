Bonucci ritorna alla Continassa: visita prima di Juve-Toro, sorrisi con Perin e Weah

Juve, Nico Gonzalez assente per il derby

L'allenamento odierno dei bianconeri, al quale ha assistito Bonucci, ha confermato l'assenza ormai certa di Nico Gonzalez anche per il derby contro il Torino. L'ex Fiorentina non ha infatti recuperato dal problema muscolare accusato contro il Lipsia lo scorso 2 ottobre e tornerà in campo solo dopo la sosta. L'argentino ha scelto di non rispondere alla convocazione in nazionale per recuperare ed essere al 100% contro il Milan.

