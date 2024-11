Del Piero, tutti i retroscena Juve: i contratti in bianco, il dramma e l'addio

Del Piero e l'infanzia: "La voglia di vincere era tutto"

L'ex capitano della Juventus, nel primo estratto della lunga intervista, ha ripercorso la sua infanzia ed il rapporto con i genitori: "Mio padre era un elettricista, faceva anche i turni di notte. La cosa che mi dava più fastidio era la sua reperibilità notturna, trovo sia una parola terribile. In caso di temporale doveva uscire per sistemare tutto, era molto pericoloso. Non volevi mai sentire che tuo padre doveva uscire alle 3 di notte in motorino per raggiungere chissà quale posto. Mia mamma invece ha fatto vari lavori come la tata e donna delle pulizie. Era già un'epoca in cui serviva il secondo stipendio. Hanno fatto sacrifici enormi dal punto di vista economico per far quadrare i conti. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere una casa indipendente, anche se all'inizio c'era solo la camera da letto e la cucina. Questo senso del sacricio e dello stare attenti anche alle 100 lire era molto vivo e presente in casa mia. All'inizio mi pesava, ma ha fatto nascere in me anche grande voglia di rivalsa. La voglia di vincere era troppo importante. Non so se è più forte in me la voglia di vincere o l'odio per la sconfitta. Dove sono cresciuto io c'era una grande senso di solidarietà. Il Veneto è una regione fondata sul lavoro duro ed il rispetto. Avrei voluto dare ai miei figli la stessa infanzia che ho vissuto io, ma chiaramente la loro è stata totalmente diversa".