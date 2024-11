“Inzaghi rubava le donne dei compagni”: il veleno del brasiliano ex Juve

"Un ruba fidanzate senza scrupoli". Un'accusa grave e importante che ha preso di mira Filippo Inzaghi, ora allenatore del Pisa in Serie B. L'aneddoto, però, risale ai tempi della Juventus e più precisamente alla stagione 2001-02. Ma chi è che ha mosso questa affermazione all'indirizzo dell'attaccante bianconero? Probabilmente in pochi lo ricorderanno. Difensore brasiliano, una sola stagione a Torino e pochissime presenze in campo. In un podcast in Brasile a parlare è stato Athirson e ha rivelato aneddoti particolari dell'epoca proprio con Inzaghi protagonista.

Inzaghi e l'accusa dell'ex compagno alla Juve

Athirson ha parlato al podcast senza peli sulla lingua rivelando particolari anedotti su Pippo Inzaghi: "Ci provava con le mogli dei giocatori….gli piaceva guardare. Si metteva a guardare sempre mia moglie, per esempio. Ma non solo la mia, anche quelle degli altri giocatori. Un ruba fidanzate, insomma e senza scrupoli". Poi ha aggiunto: "Qualche problema c'è stato in quel periodo. Non ne sono sciuro, ma mi pare ci sia stata anche una separazione… ma non posso parlarne perché non ne sono certo, poi io ritornai in Brasile".

E poi l'aneddoto in allenamento con Davids: "Una volta in allenamento, e lo giuro, c'era un'atmosfera infuocata con Davids che gli andava sempre contro. Lui si lamentava ed Edgard ancora addosso. Io lo spingevo e lui gli andava contro. Poi gli dicevo: approfittane, colpiscilo tu che puoi. Io non potevo… ero appena arrivato alla Juventus". A chiudere ha parlato delle qualità in campo: "Inzaghi era scarso con la palla tra i piedi. Era goffo, non sapeva stoppare una palla però tirava, tirava sempre. E quando lo faceva era sempre gol. Era impressionante, correva come un matto, si sapeva muovere benissimo in campo".

