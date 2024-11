"Yildiz, ve l'avevo detto!": Calhanoglu e il clamoroso retroscena Inter-Juve

Calhanoglu: "Rigore sbagliato? Segnerò il prossimo"

Calhanoglu è subito intervenuto sul tema delle troppe partite: "Sono d'accordo con chi si lamenta del calendario troppo fitto. Non abbiamo un momento di riposo perché giochiamo una partita ogni 2-3 giorni. Ora c'è la pausa per la Nazionale, poi quando torneremo nei club non ci fermeremo. A causa di questo calendario ci sono anche tanti infortuni. A casa non seguo per nulla il calcio, non guardo le partite perché non ho tempo. Mi alleno, gioco e recupero. Quindi quando ho del tempo libero lo dedico ai miei figli". Spazio poi al rigore sbagliato contro il Napoli: "Non scappo, non fuggo dalle mie responsabilità. Se sbaglierò un altro rigore, lo tirerò di nuovo. Alcuni potrebbero pensare che abbia un grande ego. Non si tratta di quello, mi fido di me stesso".

Calhanoglu ripensa a Inter-Juve: "Li avevo avveriti su Yildiz"

Calhanoglu è poi tornato sul derby d'Italia pareggiato per 4-4 contro la Juve dopo la doppietta del compagno di nazionale Kenan Yildiz: "Prima della partita con la Juventus ho detto ai nostri giocatori: 'Non lasciate respirare Kenan Yildiz'. Non hanno preso la cosa molto sul serio e poi è stato il giocatore a dare la svolta alla partita. L'ho detto ai miei compagni dopo la partita". Infine una considerazione su un possibile ritorno in Turchia: "Ho avuto l'opportunità di tornare in Turchia quando ero al Milan, ma in quel periodo c'erano le elezioni presidenziali del Galatasaray e non se n'è fatto nulla. Attualmente sono un giocatore dell'Inter, con un contratto prolungato fino al 2027. Non so cosa accadrà in futuro, sarebbe sbagliato da parte mia dire qualcosa. Non voglio illudere nessuno".

