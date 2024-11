Arthur, la soluzione arriva dalla Francia ma occhio anche a Premier e Liga

Eppur si muove. Senza scomodare Galileo Galilei e la sua teoria eliocentrica, possiamo segnalare i primi movimenti di mercato in vista di gennaio per Arthur Melo . Il regista brasiliano, nonostante sia stato inserito da Motta in lista Champions, resta ai margini della rosa. Zero convocazioni finora, a testimonianza di come il classe 1996 sia fuori dal progetto Juve . Ecco perché i suoi rappresentanti stanno iniziando a scandagliare il mercato, a caccia di una squadra che possa fare al caso dell’ex Barcellona. A dispetto delle voci circolate nei giorni scorsi, infatti, nei piani del centrocampista non c’è un ritorno in patria, seppur qualche formazione brasiliana abbia provato a chiedere informazioni. Niente da fare. Arthur vuole restare in Europa e punta a giocare in uno dei campionati top del Vecchio Continente. Ecco perché a fi ne agosto ha scartato le opzioni Grecia (lo voleva il Paok Salonicco) e Turchia (un paio di squadre avevano sondato il terreno).

Marsiglia, De Zerbi vuole Arthur

Occhio allora all’Olympique Marsiglia di un suo vecchio estimatore. Quel Roberto De Zerbi che già in estate voleva un regista (l’ultimo giorno di mercato è sfumato l’arrivo di Bennacer dal Milan) e che reputa Arthur ideale per il suo stile di gioco. Un palleggiatore in grado di aggiungere qualità e geometrie in fase di possesso all’OM. La partenza in prestito permetterebbe alla Vecchia Signora di risparmiare 5 milioni lordi. Mica male per un elemento out dai piani. Oltretutto il risparmio relativo agli emolumenti permetterebbe al dt bianconero Giuntoli di avere un tesoretto utile per la campagna acquisti di gennaio. Marsiglia ma non solo: anche in Premier League, dove il suo agente Pastorello vanta canali privilegiati, può uscire fuori qualche pretendente. Tipo l’Everton che già lo aveva corteggiato a fi ne giugno. Un ritorno di fi amma è possibile, così come l’approdo nella Liga dove il Betis è alla ricerca di un metronomo e ha messo gli occhi proprio sul numero 18 juventino.

