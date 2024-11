Lo Stadium cambia e dà ossigeno ai bilanci: l’ultima mossa della Juve

L'esempio dello Stadium

La Juventus ha quindi voluto legarsi al territorio torinese creando sinergie con gli eventi più importanti che si sono disputati negli ultimi anni. Ad esempio il progetto Artissima Junior nel contesto della Fiera Internazionale, diverse mostre presso lo Juventus Museum (legate alle ATP Finals di tennis, alle Final Eight di basket, al rugby, così come altre esposizione temporanee realizzate grazie alla collaborazione con enti museali come GAM, Museo del Cinema e MAUTO). Da non sottovalutare infine il fatto che lo stadio, grazie alla flessibilità della maggior parte delle proprie sale interne, ospita ogni anno circa 60 eventi di diversa natura, nelle giornate in cui non si gioca a calcio: da feste a cene e meeting aziendali per non citare alcuni convegni non necessariamente legati al mondo dello sport. Che, va ribadito per i più distratti... è anche cultura. E lo Stadium, con le declinazioni che offre, ne è un esempio pratico e tangibile.