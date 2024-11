Juve all’incasso! Mondiale per Club: svelato il compenso di partecipazione

Con l'avvicinamento al sorteggio per la prima edizione del Mondiale per Club , arrivano sempre più dettagli sull'invstimento fatto dalla Fifa per organizzare la nuova competizionei internazionale. Un torneo che potrebbe essere fondamentale per le casse delle squadre partecipanti e che vedrà protagoniste Juventus ed Inter in rappresentanza della Serie A .

Mondiale per Club, svelati gli introiti per Juve ed Inter

Secondo quantoriportato dal quotidiano inglese The Times, la Fifa avrebbe incontrato nella giornata di martedì l’Associazione dei Club Europei (ECA) per discutere dei potenziali ricavi generati dalla vendita dei diritti televisivi del torneo. I premi per la partecipazione potrebbero aggirarsi intorno ai 500 milioni di sterline (circa 600 milioni di euro al cambio attuale). Una cifra da distribuire equamente tra le 32 squadre coinvolte nella competizione, solamente come compenso per la presenza negli Stati Uniti. Ciò significherebbe che Juventus ed Inter andrebero ad incassare circa 18-19 milioni di euro, una cifra molto simile a quella ricavata dalla partecipazione all'attuale Champions League. Un premio destinato poi a salire in base al percorso di ogni squadra nella competizione per eventuali vittorie o pareggi ed il passaggio del turno fino alla finale.

