Zirkzee-Juve, il piano è servito: Motta, certi Amorim non finiscono

Zirkzee, quanto può cambiare con Amorim

Lo stadio dell’Ipswich, infatti, farà da teatro all’esordio di Amorim sulla panchina del Manchester United. Un evento di rilievo a tutto tondo, una prima volta interessante – più nel dettaglio – anche per indagare tra le pieghe del legame che unisce da alcuni mesi Joshua Zirkzee ai Red Devils. L’antefatto è noto: arrivato in pompa magna nel corso dell’estate, a fronte di un investimento che ha sfiorato i 50 milioni di euro, l’attaccante olandese è progressivamente scivolato in fondo alle gerarchie offensive della squadra, al punto che risale ormai a settembre la sua ultima presenza in campo da titolare in campionato. Ma Ten Hag, nel frattempo, è stato esonerato, e al suo posto si è appena insediato il tecnico portoghese. L’impegno in Premier League di domani pomeriggio, fischio d’inizio alle 17.30, inizierà allora a raccontare qualcosa della considerazione di cui Zirkzee gode presso l’ex guida dello Sporting. Che, intanto, nella conferenza stampa della vigilia, ieri, ha lasciato intendere come possano esserci poche variazioni, a livello di interpreti, rispetto al passato: «Nell’undici iniziale è possibile che ci siano pochi cambiamenti, ma ce ne saranno eccome nel gioco, nel posizionamento in campo, nel punto in cui i giocatori riceveranno il pallone», la sua sorniona affermazione.