"Mi piace stare vicino a Rabiot": parla il pupillo di Conte voluto da Allegri

Hojbjerg elogia Rabiot

Hojbjerg ha parlato decisamente bene di Rabiot in conferenza stampa: "Il mio primo incontro con Adrien è stato ai Mondiali in Qatar. Mi diverto di più a giocare con lui. È veloce, ha potenza. Ha senso del gol, può lavorare in difesa, si può adattare a diversi ruoli in campo. È un giocatore che può farci del bene. Fuori dal campo mi piace stargli vicino, ho la sensazione che pensiamo le cose allo stesso modo. È una persona che ha dei buoni valori. È un piacere averlo nello spogliatoio".

De Zerbi, la conferenza verso Marsiglia-Monaco

"Il Monaco è una delle squadre più forti, ma dobbiamo anche pensare a ciò che sappiamo fare, a ciò che possiamo migliorare nel nostro stadio. Dobbiamo essere autentici. Possiamo trovarci secondi in classifica. Ci sono molte motivazioni" - ha spiegato De Zerbi sempre in conferenza. Poi ha aggiunto: "Non giocheremo di contropiede. L'obiettivo è fare molto meglio di quanto abbiamo fatto finora. Non so se riusciremo ad esprimerci come con le mie squadre in passato e non voglio fare una copia di ciò che ho fatto con il Brighton. Non cerco di fare esattamente la stessa cosa, ma ci sono delle caratteristiche simili e voglio che siamo più dominanti. Sono molto orgoglioso e felice dei miei giocatori esperti: Maupay, Rulli, Rongier, Kondogbia, Balerdi, Rabiot. Anche loro hanno una responsabilità. Gli altri devono seguirli? Avere questi calciatori in squadra significa avere degli esempi. Chi non ha quel livello caratteriale, deve seguirli".