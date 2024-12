Gaspar di mano, Lecce-Juve e il rigore che Rapuano e il VAR non vedono© .

Il primo tempo della partita, valida per il 14° turno di Serie A, tra Lecce e Juventus è terminato 0-0. I bianconeri, però, reclamano un calcio di rigore per un episodio accaduto nell'area dei salentini al 37° minuto di gioco, con il tocco di mano di Gaspar. I giocatori della Juve si sono lamentati, chiedendo il penalty, ma l'arbitro Rapuano ha lasciato correre e il VAR non ha richiamato il direttore di gara.