"Vlahovic a Firenze giocava con due ali. Motta particolare, occhio a Baroni"

La qualificazione Champions della passata stagione è stato un exploit difficile da ripetere, ma il Bologna può puntare a un posto in Europa League o in Conference?

"Sì, credo che il Bologna debba provare ad andare in Europa e debba provarci con convinzione".

La Juventus invece può provare a vincere lo scudetto?

«È una corsa aperta a tante squadre, anche se ora Napoli e Atalanta sembrano viaggiare un po’ più veloci delle altre. Mi aspettavo che partissero così, perché Conte è Conte e l’Atalanta è l’Atalanta. E mi sembra che il pensiero di Gasperini e di tutto l’ambiente quest’anno sia rivolto con maggiore convinzione verso lo Scudetto. Penso che siano le favorite assieme all’Inter, ma è una lotta aperta, in cui gli impegni europei ogni tanto possono frenare qualcuno, a parte il Napoli che non li ha, e in cui la Juventus si può sicuramente inserire. Ma anche la Lazio, nel giro di tre o quattro punti cambia poco".

A proposito di Lazio, Baroni in biancoceleste e Palladino alla Fiorentina sono due novità in quella zona di classifica: che ne pensa?

"Baroni è una conferma. Aveva fatto qualcosa di entusiasmante lo scorso anno a Verona: a gennaio la squadra giocava ed era salva, gli hanno venduto tutti affidandogli praticamente una formazione nuova, ma dopo una settimana sembrava avessero sempre giocato insieme. Un miracolo, che miracolo però non è considerando il suo valore. Palladino ha fatto anche lui il corso con me, due anni fa. È un ragazzo e un allenatore brillante e lo ha dimostrato a Firenze: era partito in un modo, secondo le sue convinzioni, poi ha cambiato per adattarsi ai giocatori e li ha svoltato come gioco e come risultati".