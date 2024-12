Juve, sorpresa mercato? Dalla Continassa dicono che il vero nome di gennaio…

Se voi foste Giuntoli prendereste prima il difensore o l'attaccante sul mercato di gennaio? Giuntoli non ha dubbi, o per lo meno così dice, e sta andando dritto sul difensore. Antonio Silva del Benfica (scuderia Jorge Mendes, per intendersi) e David Hancko del Feyenoord sono due nomi caldi, ma attenzione perché dalle parti della Continassa dicono sornioni che il nome giusto non è ancora mai uscito su siti o giornali.