Diretta Juventus-Cagliari ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Per scacciare i fantasmi che iniziano ad aleggiare sullo Stadium, per lasciarsi alle spalle uno dei tanti pareggi carichi di rimpianti collezionati finora. E per guardare con rinnovato entusiasmo al futuro stagionale. A partire proprio da quella Coppa Italia che, pochi mesi fa soltanto, ha permesso alla Juventus di interrompere un digiuno da trofei lungo tre anni. Allo Stadium arriva il Cagliari di Nicola per un ottavo di finale da dentro o fuori che potrà dire molto sul futuro della stagione delgi uomini di Thiago Motta. Dopo l'esaltante notte di Champions contro il City, in campionato contro il Venezia è arrivato il decimo pareggio stagionale e si è palesato più di qualche malumore dei tifosi che non hanno ben preso il 2-2 casalingo. Ora l'occasione per Vlahovic e compagni di ricucire lo strappo in una notte che mette in palio un posto nei quarti di finale della seconda competizione italiana con la vincente della sfida che incontrerà l'Empoli di D'Aversa.