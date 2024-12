TORINO - Da campione d’Europa e del mondo con la Juventus a protagonista, suo malgrado, di una lunga e dolorosa vicenda giudiziaria. Michele Padovano – Innocente, 17 anni senza libertà è la nuova Produzione Originale di Sky Sport in onda a gennaio su Sky e in streaming su Now. Due puntate per ripercorrere, per la prima volta su Sky Sport, la vita di un protagonista del calcio degli anni ’90 con un taglio inedito e originale, incrociando vita agonistica, “crime” e dramma personale, con le testimonianze di tanti personaggi e i dolorosi ricordi della famiglia. Il primo appuntamento è in programma per venerdì 3 gennaio alle 22.15 su Sky Sport Uno, mentre il secondo episodio andrà in onda una settimana dopo, venerdì 10 gennaio, sempre sullo stesso canale. Entrambe le puntate saranno disponibili anche on demand. Innocente, 17 anni senza libertà è la storia di Michele Padovano, attaccante, cresciuto alla periferia di Torino. Bomber sui campi di calcio di ogni categoria fino alla vittoria della Coppa Campioni nel 1996 con la Juventus, segnando uno dei calci di rigore della finale. Una squadra piena di leader e campioni in cui Padovano è il quarto attaccante insieme al capitano Gianluca Vialli, con il quale condivide fin dall’inizio un rapporto speciale, a Fabrizio Ravanelli e a un giovane Alessandro Del Piero. Una vita perfetta, fino al 2006. Quando si aggiunge l’altra metà del racconto: Michele guarda la finale della Coppa del Mondo tra Italia e Francia, con tanti suoi ex compagni di squadra in campo, da una tv del carcere di Bergamo. Arrestato con l’accusa di finanziare un traffico internazionale di stupefacenti. Fatale, per gli inquirenti, il prestito di 35.000 euro a un amico d’infanzia, Luca Mosole, considerato a capo dell’associazione a delinquere, alla quale Michele però non appartiene in nessun modo. Quel prestito deve solo servire ad acquistare un cavallo. La vita di Michele Padovano diventa così la lunga sequenza di un incubo, 10 giorni in isolamento e poi in carcere per più di 3 mesi.