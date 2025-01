"Douglas Luiz al Manchester City: Guardiola lo vuole per sostituire Rodri"

Douglas Luiz via a gennaio? In casa Juventus, continuano a tenere banco le sorti del centrocampista brasiliano, che tra infortuni e prestazioni sottotono non è riuscito a entrare nelle grazie di Thiago Motta, né tantomeno in quelle dei tifosi. Il suo profilo può pertanto essere uno dei più caldi già nella sessione di mercato invernale. Il bilancio della prima metà di stagione riporta infatti sole 12 presenze complessive, che hanno visto l'ex Aston Villa partire quasi sempre dalla panchina: 11 invece le mancate convocazioni, dovute a infortuni e gestione dei carichi di lavoro. E tra i rumors c'è quello proveniente dall'Inghilterra, che parla di Manchester City.