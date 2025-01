Douglas Luiz, sorpresa Juve: l'intreccio di mercato che porta a Manchester

Su Douglas Luiz sono puntati addosso gli occhi della Premier League. A seguire con grande interesse il derby della Mole di sabato ci saranno anche diversi spettatori interessati e appartenenti ai club d’Oltremanica. Il motivo è semplice: in Inghilterra il centrocampista brasiliano va ancora di moda e fa gola a diverse squadre. Douglas, infatti, viene considerato un elemento in grado di spostare gli equilibri nella corsa alle posizioni che contano. Tanto che in parecchi sono pronti a bussare alla porta della Vecchia Signora, così da approfittare dello scarso feeling sbocciato fi nora tra il centrocampista classe 1998 e l’allenatore bianconero Thiago Motta, che l’ha spesso e volentieri escluso per scelta tecnica dall’undici titolare. Lo stesso Douglas Luiz in alcune circostanze ha dato forfait a causa di alcuni problemi fisici e di un ritardo di condizione, secondo lo staff tecnico, che desidera maggior intensità e dinamicità da parte del calciatore cresciuto nel Vasco da Gama. Douglas Luiz non vorrebbe lasciare la Serie A con l’etichetta di flop. Anche perché, a suo modo di vedere, non ha avuto neppure troppe chance per potersi mettere in mostra e ritagliarsi il ruolo da protagonista, che la società aveva pensato per lui in estate quando l’ha strappato all’Aston Villa per 28 milioni più i cartellini di Enzo Barrenechea e Samuel Iling Junior.