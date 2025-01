Cambiaso, che è successo all'inamovibile Juve. Tra Motta, caviglia e derby

Motta, cos'è cambiato. E ora dilemma derby

Così tra una condizione fisica ancora precaria, che non garantisce la piena affidabilità, e un Weston McKennie che ormai si è calato nel ruolo di suo sostituito come terzino sinistro, Thiago Motta continua a preferirgli il texano. E a Cambiaso riserva tre panchine consecutive, Monza, Fiorentina e soprattutto il Milan in Supercoppa, quando l’azzurro pensava davvero di partire dal primo minuto pur stringendo i denti, invece si deve accontentare in queste tre gare di racimolare un’ottantina di minuti in campo da subentrato. Scelta tecnica, dice il tecnico italo-brasiliano, probabilmente perché in allenamento non vede Cambiaso ancora al meglio, ma il declassamento incide anche sull’umore del giocatore. Dopo Riad il dilemma si ripropone per il derby: chi farà il terzino sinistro contro la squadra di Vanoli? McKennie sembra ancora in vantaggio per coprire quella posizione, a meno che Cambiaso non convinca Thiago Motta a concedergli una chance. Caviglia permettendo.