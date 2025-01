Khusanov, l’ultima Giuntolata: chi è lo sconosciuto che sta stregando la Juve

Uno sguardo al presente, ma anche un occhio al futuro. La Juve si è iscritta alla corsa per Abdukodir Khusanov, difensore classe 2004 del Lens. Una «giuntolata» bella e buona per un calciatore sconosciuto ai più, ma non agli scout di mezza Europa. Ed è qui, il nocciolo della questione, che si fa pure nodo da sciogliere: Khusanov è ormai un pallino di diversi club, specialmente dei più grandi. Dopo i primi accostamenti al Real Madrid, è stato soprattutto il Manchester City a essersi interessato del talento uzbeko - extracomunitario e non tesserabile per gennaio -, protagonista finora di 16 presenze e un assist in Coupe de France. Non sarà una passeggiata, però i bianconeri l’hanno seguito in maniera chiara in questi mesi e vorrebbero tenere porte e contatti aperti per le prossime settimane. L’obiettivo del club è quello di rinviare ogni discorso alla fine del mercato di gennaio, così da valutare il quadro nella sua completezza: se dovesse esserci spazio e margine per un colpo di prospettiva anche a inizio estate, a quel punto potrebbe partire l’assalto. Al momento, i Citizens restano forti. Dunque davanti a tutti. Il Manchester City dovrà però fronteggiare l’accusa di aver violato delle norme sul Fair Play Finanziario, che includono falsificazione di bilanci e mancata cooperazione con la Premier League.