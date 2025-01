Più di Gyokeres e Kvaratskhelia! Conceicao, il dato che certifica l’affare Juve

TORINO - Un tesoretto, ma solo perché la carta d’identità lo accredita di poco più di 160 centimetri. Francisco Conceiçao, in realtà, rappresenta un forziere colmo di diamanti per la Juventus. Ne è consapevole Thiago Motta che, dopo averlo ammirato nella ripresa di una sfida alla Roma, a inizio settembre, valsa un’epifania, non ha più saputo farne a meno. E su di lui ha concentrato - perfino troppo - il peso delle soluzioni di fronte a difese avversarie più o meno blindate. Ma ne è contestualmente consapevole, quanto se non più ancora rispetto alla scorsa estate, anche il direttore tecnico Giuntoli, che l’ha voluto con convinzione e cui ora è affidato il compito di completarne il trasferimento dal Porto, dopo aver prelevato Chico in prestito oneroso sul rettilineo finale della scorsa sessione di mercato.