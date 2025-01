Motta: "Chi salta il derby, il nuovo capitano Juve e… c’è un tifoso del Toro!"

Dopo l'eliminazione in semifinale di Supercoppa italiana, la Juventus si prepara a tornare in campo con l'attesissimo derby della Mole contro il Torino . Una partita speciale e fondamentale per i bianconeri per rimanere attaccati alla zona Champions League, distante al momento tre punti. Alla vigilia della gara, Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa dall'Allianz Stadium per raccontare le sue sensazioni ed emozioni in vista della sua seconda stracittadina dopo il 2-0 dell'andata. Non sono mancate anche risposte dirette sul caso Danilo e alcune scherzose: "Vedo un tifoso del Toro". Poi ha fatto il punto sugli infortunati e sul momento della squadra.

Torino-Juve, la conferenza stampa di Thiago Motta

"Cosa mi aspetto dal derby? Come sempre mi aspetto una partita complicata, come all'andata. Ora saremo in trasferta, sarà una gara speciale e non vediamo l'ora di andare in campo. Vogliamo viincere. Capisco tutti i punti di vista, ma in queste 26 partite abbiamo perso solo due volte con una rosa molto giovane e abbiamo fatto buone prestazione, aldilà di qualche infortunio e pareggio di troppo. Ringrazio i ragazzi che si stanno impegnando tantissimo. Dobbiamo impegnarci in ogni allenamento per puntare alla vittoria e recuperare in campionato e continuare il nostro percorso in Champions e Coppa". Sul futuro capitano: "Non avendo Danilo lo vedrete. Per domani? Non essendoci Locatelli lo vedrete". Sulla mancata svolta: "Questa è un'esigenza che abbiamo, la continuità. Ci impegniamo in modo quotidiano per arrivare a queste esigenze".