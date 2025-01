Intrigo Vlahovic tra rinnovo, addio e caso Rabiot: la situazione spiegata bene

La situazione di Vlahovic è molto semplice da capire e tanto complicata da risolvere. Vlahovic ha ancora un anno di contratto, oltre a quello in corso . Scade nel giugno 2026 e fino ad allora guadagna 12,5 milioni a stagione . La Juventus gli offre di prolungare il contratto, ma a una cifra nettamente più bassa, tipo 7,5/8 milioni, allungando il contratto di un paio di stagioni. Ora, mettetevi dei panni di Vlahovic e valutate le opportunità. Da una parte prendere tutto, quindi altri 12,5 milioni l'anno prossimo, e poi andare via a parametro zero, quindi con un possibile ricco premio alla firma. Dall'altra diminuirsi lo stipendio da subito, avendo però la certezza di avere un contratto con un grande club per altri tre anni.

Il futuro di Vlahovic

Cosa deciderà Vlahovic? E cosa gli consiglierà di fare il suo agente? Prima di rispondere considerate che l'agente, nel caso in cui Dusan andasse via a scadenza, avrebbe anche lui una commissione più ricca. E quindi forse vi siete già risposti. Certo, sullo sfondo c'è il caso Rabiot, che ha rifiutato i 7,5 milioni della Juve (e la possibilità di giocare la Champions) per raccattare, a mercato chiuso, l'offerta del Marsiglia a 3 milioni, senza fare la Champions. E la Juve? Se Vlahovic dovesse rimanere senza rinnovare e andare in scadenza, cosa farebbe la società? Dipende... la minaccia è quella di utilizzarlo il minimo indispensabile, lasciandolo spesso in panchina e quindi abbassando le possibilità di trovare un grande club a parametro zero. Pagandolo lo stesso però...

