Kolo Muani, l’insidia che disturba la Juve. Vlahovic via a gennaio?

Il sogno di mercato di Thiago Motta per l’attacco potrebbe restare tale, se dovesse essere effettivamente vero ciò che da qualche tempo comincia a circolare in Inghilterra: cioè che la posizione di Joshua Zirkzee a Manchester sarebbe piuttosto salda, almeno a gennaio. Non è un mistero che sia il nome dell’olandese il prediletto del tecnico italo-brasiliano, con l’idea di riformare l’asse che aveva portato il Bologna alla storica qualificazione in Champions. Ma deve arrivare l’apertura al prestito da parte dello United che finora non si è mosso in tal senso, anche perché nelle gerarchie del tecnico Amorim, subentrato al posto di Ten Hag, sono altre le esigenze in uscita. Non si tratta, come vedremo, dell’unico incrocio con i Red Devils in questa sessione di mercato: se non verranno aperti spiragli - ché è sempre meglio non dare nulla per scontato in una finestra particolarmente imprevedibile come quella invernale - la Juventus si tufferà su altri profili.