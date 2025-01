"Più portieri che difensori": Juve, l'amarezza dei tifosi per i convocati

La Juventus scende in campo all'Olimpico Grande Torino per il derby numero 160, valido per la 20ª giornata di campionato. Gli uomini di Motta, reduci dall'amara eliminazione in Supercoppa per mano del Milan di Conceicao, si presentano all'appuntamento con 32 punti in classifica e un bilancio da risanare di 4 pareggi e 1 successo nelle ultime 5 gare. Dall'altra parte del campo c'è ora la formazione di Vanoli, anch'essa chiamata a dare una sterzata alla stagione per evitare di inclinare ulteriormente la classifica verso la zona retrocessione distante soli 4 punti. Il calendario dei bianconeri mette poi in programma la trasferta di Bergamo, la sfida interna con il Milan, il ritorno in Champions in casa del Bruges e la sfida con il Napoli al Maradona. Quanto ai granata, l'agenda di Ricci e compagni prevede gli incontri con Fiorentina al Franchi e Cagliari a Torino.