Chiesa, prima gioia Liverpool: entra dalla panchina e firma il poker

È un'altalena di emozioni quella che sta vivendo di Federico Chiesa al Liverpool . Rientrato dalla lunga serie di infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo di gioco, l'attaccante ha fatto fatica a ritagliarsi uno spazio tra i ragazzi allenati da Arne Slot . Nell'ultima partita con l' Accrington Stanley , squadra di League Two avversaria dei Reds in Fa Cup , l'ex Juventus è partito dalla panchina, scavalcato tra i titolari anche dal 16enne Rio Ngumoha . Il calciatore italiano non si è però perso d'animo e, subentrato all'inizio del secondo tempo, ha ritrovato le giocate e i fasti di un tempo mettendo a segno un gran bel gol che ha sigillato il risultato sul definitivo 4-0.

Chi è Rio Ngumoha, il 16enne che ha scalzato Chiesa

Nel terzo turno di Fa Cup, utile a Slot per far rifiatare i titolarissimi, c'è stato un massiccio turnover nell'undici iniziale con ben otto cambi. Tra questi era facile attendersi la presenza di Federico Chiesa che si è visto incredibilmente scalzato da Rio Ngumoha. Il ragazzo con soli 16 anni e 135 giorni è diventato così il giocatore più giovane ad aver mai giocato per il Liverpool in Fa Cup. Da tutti gli addetti ai lavori designato come una stella nascente, il classe 2008 è cresciuto tra le fila del Chelsea per poi passare lo scorso settembre ai rivali dei Reds. In questa stagione ha già collezionato quattro assist tra Premier League Under 18 e UEFA Youth League.

