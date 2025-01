Vlahovic mostra il cuore a C'è posta per te: "Loro mi hanno sempre aiutato"

Dusan Vlahovic, l'esordio che non ti aspetti. Il serbo è stato ospite d'onore alla prima puntata del 2025 del programma televisivo " C'è posta per te" , regalando un momento emozionante e toccante ai telespettatori. Dusan è stato coinvolto in una storia dedicata ai valori della famiglia e all'amore incondizionato: protagonista della storia è stata Enza , che ha voluto ringraziare i suoi nonni, Anna ed Enzo, per l'immenso supporto e amore che le hanno dato nel corso degli anni, soprattutto nei momenti difficili, dopo la dolorosa perdita della loro figlia Mary, zia di Enza. La donna ha emozionato tutti con le sue parole, affermando: " Se oggi so cosa vuol dire l'amore è solo grazie a voi perché, soprattutto nei momenti difficili, siete stati l'uno la spalla dell'altro ". Ed ancora: " Cercherò di fare quello che faceva lei senza mai sostituirla perché resta unica ". Dusan Vlahovic ha avuto un ruolo speciale nell'onorare questa storia, sorprendendo il nonno Enzo, grande tifoso bianconero, con la sua presenza .

Nella commovente storia Enza ha non solo reso un sentito omaggio ai nonni, che non hanno mai fatto mancare nulla ai nipoti (mostrando un altruismo profondo attraverso piccoli ma significativi gesti quotidiani, come i "tozzi di pane a pranzo o il brodo caldo a cena" sempre destinati prima ai nipoti), ma ha anche chiesto loro di abbattere ogni reticenza e di non esitare mai più a chiederle aiuto, dicendo: "Chiamatemi per ogni necessità, senza mai più dire 'scusa per il disturbo". Dusan Vlahovic, ospite a sorpresa per il nonno Enzo, tifoso accanito della Juventus, si è unito al momento toccante con un abbraccio caloroso ad Anna ed Enzo.