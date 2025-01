Alberto Costa, la Juve chiude l’affare! Come cambia la formazione di Motta

Juve-Alberto Costa: i dettagli dell'operazione

Sì, ma questo Costa… quanto costa alla Juventus? Una dozzina di milioni tra parte fissa e bonus, secondo le ultime indiscrezioni, cifra che Giuntoli ha deciso di mettere sul tavolo della trattativa - attraverso un’operazione in prestito con obbligo di riscatto in estate - per scavalcare in maniera definitiva lo Sporting, che si è fermato a una cifra leggermente inferiore. Un punto ulteriore in favore della proposta bianconera, evidentemente già in rampa di lancio nelle febbrili ore intorno al derby di sabato pomeriggio. Quando, non a caso, il dt bianconero aveva preannunciato novità imminenti: "Stiamo guardando al mercato esterno, confido che in settimana ci siano aggiornamenti positivi". Aggiornamenti riguardo Kolo Muani in attacco, perché no. Ma anche e soprattutto, da un punto di vista cronologico, riguardo Alberto Costa. Un profilo già seguito da Milan e Roma, in Italia, oltre che da tanti altri club del Vecchio Continente, tanto che il Vitoria lo scorso ottobre si è affrettato a confezionargli un rinnovo del contratto fino al 2028 proprio per non avere sorprese sul mercato. La prospettiva, nei piani societari, prevedeva una ricca cessione in estate, la realtà racconta invece di un imminente addio invernale: mancano i dettagli, che in sede di mercato non sono mai, davvero, soltanto un dettaglio, ma Alberto Costa pare destinato a svestire il bianconero del Vitoria Guimaraes per indossare a stretto giro di posta il bianconero della Juventus.