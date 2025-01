Motta: “Juve, fatti degli errori. Vlahovic importante, Cambiaso e Kolo Muani…”

A due giorni dal derby di Torino, Thiago Motta ha parlato in conferenza per analizzare la prossima sfida contro l' Atalanta . La Juve dovrà recuperare la sfida non giocata per via della Supercoppa Italiana e dovrà farlo nella serata di domani al Gewiss Stadium: una partita importante e delicata per i bianconeri per dare risposte sul campo e provare a trovare i tre punti. Con il Toro è arrivato un altro pareggio, il dodicesimo in Serie A: ritrovare la vittoria potrebbe dare un nuovo slancio alla stagione della Juve soprattutto in un big match, per venir fuori dalle difficoltà che sta vivendo . Ma il messaggio del tecnico è chiaro: l'obiettivo è migliorare e di arrivare alla zona Champions, facendolo però con il focus partita per partita . Alla vigilia della sfida tante le tematiche affrontate, soprattutto quelle relative alle condizioni degli acciaccati.

Atalanta-Juve, Vlahovic e Kolo Muani: parla Motta

Inizia la conferenza stampa di Motta: "Importante recuperare fisicamente e mentalmente dal derby. Siamo arrabbiati perché non abbiamo vinto, ma siamo già focalizzati sulla prossima partita, contro un avversario che sta bene e che affronteremo dando il massimo". Sull'ex di turno, Koopmeiners: "Il giocatore e la persona che mi aspettavo. Dà tanto nel quotidiano, che si allena sempre molto bene, aiuta i suoi compagni, si mette in difficoltà per la squadra in tanti momenti della partita: potrebbe non farlo, ma lo fa perché lo sente e vuole vincere. Domani torna in un posto in cui è stato bene, dove ha dato tantissimo: sarà una gara speciale per lui, dovrà controllare l'aspetto emotivo per fare una grande partita". Il tecnico fa poi il punto sugli indisponibili contro l'Atalanta: "Non avremo Gleison (Bremer), Juan (Cabal), Arek (Milik), non abbiamo Francisco (Conceicao) e vedremo Dusan (Vlahovic) oggi pomeriggio in allenamento: non è al 100%, vedremo se potrà essere con la squadra".

A proposito di Vlahovic e dell'attacco, a Motta viene chiesto se, avendo ottenuto zero vittorie senza la sua punta, la sua Juve ne sia dipendente: "Tutti i giocatori di questa rosa sono importanti, Dusan fa parte della rosa della Juve e per noi è importante, non c'è dubbio. Quando c'è siamo contenti, quando non era presente abbiamo rimediato con altri giocatori facendo bene, ma non possiamo essere soddisfati perché non abbiamo vinto. Quando i giocatori possono essere presenti e contribuire al massimo siamo felici. Se mi aspetto Kolo Muani per rinforzare l'attacco? Non parlo di giocatori di altre squadre: non mi piace che parlano dei miei giocatori, e io non parlo degli altri ".