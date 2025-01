"Juve senza bomber, Araujo alla Montero. Yildiz-Del Piero? Una differenza"

Davanti invece si parla di Zirkzee e Kolo Muani: chi vedrebbe meglio in bianconero? “L’olandese ha il vantaggio di aver già lavorato con Motta. Il talento di Zirkzee non si discute, però un conto è far la differenza a Bologna , un altro alla Juve o al Manchester United. Muani invece è già più abituato a certe pressioni , avendo giocato anche la finale di un Mondiale con la Francia”.

Davanti però servono gol…

“Assolutamente si. Manca un goleador di livello. Intanto godiamoci un talento come Yildiz che ha grandi qualità, anche se non va basato tutto l’attacco su di lui. Avesse alle spalle un complesso organizzato si esalterebbe maggiormente”.

Lei nella sua Juve ha svezzato un certo Del Piero. È blasfemo il paragone tra Alex e il turco?

“Auguro a Kenan di fare come Alessandro, ma andiamoci piano. Un passo alla volta. Le pressioni sono differenti: Del Piero aveva potuto crescere e imparare alle spalle di un altro grande campione come Roberto Baggio. Yildiz adesso non ha questi riferimenti in squadra e dev’essere già lui a prendere per mano la Juve”.

La Juve e l'ossessione vittoria

Molti dicono che l’attuale Juventus non sia ossessionata dalla vittoria. Che ne pensa? “Alla Juve bisogna vincere sempre, è la prima cosa che ti dicono quando arrivi in bianconero. O almeno una volta era così. Magari con la nuova società questo pensiero e l’ossessione della vittoria è meno marcata nelle dichiarazioni pubbliche, ma l’obiettivo di qualsiasi grande squadra è quello di competere per vincere”.